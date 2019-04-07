İstanbullu Gelin'in yıldızları İsrail'i salladı! Özcan Deniz servetine servet kattı

Star TV'de ekrana gelen; Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da kendisine geniş bir hayran kitlesi yaratmayı başardı. Özellikle İsrail'de büyük bir beğeni ile takip edilen dizinin başrol oyuncuları da geçtiğimiz akşam İsrailli hayranlarıyla buluştu.

Sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da konser verdi. Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

1 Milyon TL Kazandı: İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı. Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

Konseri İptal Etme Çağrısı Yapılmıştı: İstanbullu Gelin dizisi sayesinde ciddi bir hayran kitlesine sahip Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı.Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin" çağrısı yapılmıştı.