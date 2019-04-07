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Köpeğe ve papağana deodorantla işkence yaptı sosyal medya ayağa kalktı

Evinde beslediği anlaşılan köpeği ve papağanı deodorantla önce korkutup sonra gözüne sıkan caninin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Malatya Doğuş Spor Kulübü’nün tekvando sporcusu Ömer Serdar Dinç, ‘Serdar_tkd’ adlı sosyal medya hesabından hayvanlara işkence ettiği anları paylaştı.

Videoda bir köpek ve papağanın yüzüne deodarant sıkıp hayvanların gözlerini yakan cani, tepki almaya devam ediyor.

Caninin bu hareketi Master Chef programı ile adını duyuran ve papağanın boğazını sıktığı videoyu paylaşarak tepki çeken Murat Özdemir’i akıllara getirdi.

Caniler hayvanseverler tarafından tepki çekiyor.

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