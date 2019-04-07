AK Parti'den İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine dair açıklama yaptı. Yavuz şu açıklamalarda bulundu:

Pazartesi günü maddi hataları düzeltmeye başladık ancak bunlar henüz bitmiş değil. Geçersiz oyların sayımı biz ilk gün talepte bulunduk dedik ki tüm oyları sayın çünkü ortada şaibe var. Daha ilk akşamdan, ilk günlerden baştan beri İstanbul seçimlerinde var demiştik

Bunun için hukuki yollara başladık. Dedik ki tüm oylar sayılsın gerçesiz oylar sayolsın Bu iki tür talebi ilçe seçim kurulu tümünün sayımına karar verildi.

İstanbul'da tüm ilçelere yeniden sayım talebi

Beyoğlu için dün tüm oyların sayımını istedik. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız. 38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız.

En şaibeli seçim

Baştan beri en şaibeli seçimdir dedik. Daha önce bir çok bilgiden belgeden bahsettik. Bugün bahsedeceklerimiz ilk defa konuşacaklarımk. Biz İstanbul’da şaibe var derken rast gele demiyoruz. Büyükçekmece’de seçmen kaydı usuzlsuzlük yapıldı. Büyükçekmece’de çalışan biri ilçe nüfüs müdürlüğünde çalışmaya başlıyor.

Ruhsatı alınmamış binlara il içinden il dışından seçmenlerin bir kısmı haberi olmadan usulsuz seçmen kayıtları yapılmış. İki kişi tutuklu şuan. 5 kişinin ifadesi alınmış Büyükşehir belediyesinin ifadesi alınmak istenmiş henüz ifade verilmemiş. Büyükçekmeceyi 4 bin 200 oyla kaybettik.

İstanbul'da fark ne kadar?

Şu an itibariyle aradaki fark 16 bin 442'ye düştü. Oyların yüzde 70'i sayıldı. Büyükçekmecede 284 kişi liste dışından görev aldıç Maltepe bu 624 kişi böyle görev almış.

Organize usulsüzlük var

AK Parti'nin oyu CHP'ye yazılıyor CHP'nin oyu başka bir partiye yazılıyor. Bu kadar ince işçiliği çıkartmak kolay mı? Önümüzdeki günlerde netleşecek bu. Bu nedir? Bunun adı şaibedir. Organize bir usulsüzlük var organize bir suistimal var. bunlar hata değil. Geröekten birileri bubişi çok özöel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmak için çamura yatıp işi bitirmek istiyor. Bugün itibari ileİsyanbuş'da yüzde 4'lük bir sayım gerçekleştirilmiştir.

Ne mağlup ne galip var

Bunu birileri yapmış. Biz kimseye sen yaptık demiyoruz ama bu işin mağlubu de galibi de ki galip be mağlup yok. Her iki tarafta bu işin ortaya çıkması için yardım etmeli.

Evet en iyi sistem bizde

2 ilçe tüm oylara yeniden sayım kararı verdi. Bugünde tüm ilçelerin hepsi sayılsın diye müracaatta bulunuyoruz. Bu dünyada bu işi yapan en iyi ülkeyiz bu iddiamı yeniden yeniliyorum.

Bu işi kim yaptı

YSK'da yapılan iş ve işlemleri tüm partilere açık. Bu verileri YSK anında bizimle paylaşıyor. Sistem olarak en güvenilir sistemdir. Ama birileri gitmiş bilgisarın başına oturmuş usulsuz nakli gerçekleştirmişse ve bu kişilerin sorunu. Bu işi YSK'ya yıkmayalım tüm partilerde yardım etsin. Bu işi kim yaptı kimler adına yaptı. Bu ortaya çıksın. Organize bir iş var. Münferid bir olay değil.

Tüm kanuni yolları deneyeceğiz

Biz kanunların bize tanıdığı hakları kullanıyoruz. Kanuni yollar hakkında yollar daha bitmedi. Yargı son kararını verecek. Ama bu işleri öyle bir yapılsın ki kamu vicdanı rahatsız olmasın. Bizim derdimiz bu. Son durumunda YSK'nın kararı bizi bağlar. Ama bu kadar belge bilgi varken bu işleri takipsiz bırakmamızı bizden hiç kimse beklemesin."