Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü!

İSTANBUL Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri geldikleri araçla kaçarak izini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Firari olarak aranıyordu

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu.

İddianamede, tutuklu Orhan Üngan, kardeşi firari sanık İlhan Ünğan'ın 'tasarlayarak 2 kişiyi öldürmeye azmettirmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

Silahlı saldırı anı kamerada

Bağdat Caddesinde bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülürken saldırı anı bir işyerin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımdaki kalabalığın içindeki Ünğan'a doğru bir kişi koşuyor.

Ünğan'a elindeki silahla ateş eden bu kişi hiç durmadan koşarak uzaklaşıyor.

Olay üzerine kaldırımdaki kalabalık sağa sola kaçışırken vurulan Ünğan'ın yere düştüğü görülüyor.