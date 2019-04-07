7 Nisan Türkiye Gündemi
7 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni..
İstanbul'da yeniden sayım talep edilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki seçimlerde organize bir usulsüzlüğün olduğunu vurgulayarak "38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız" dedi.
Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova’ya gidiyor.
Fuat Oktay'dan sözde müttefiklere mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
Samet Aybaba istifa etti
Bursaspor'un tecrübeli teknik direktörü Samet Aybaba, ligdeki kötü gidişatın ardından görevinden istifa etti.