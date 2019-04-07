7 Nisan Türkiye Gündemi

İstanbul'da yeniden sayım talep edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki seçimlerde organize bir usulsüzlüğün olduğunu vurgulayarak "38 ilçede oyların tümünün sayımı için YSK'ya başvuracağız" dedi.

Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin sekizinci toplantısı için yarın Moskova’ya gidiyor.

Fuat Oktay'dan sözde müttefiklere mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Samet Aybaba istifa etti

Bursaspor'un tecrübeli teknik direktörü Samet Aybaba, ligdeki kötü gidişatın ardından görevinden istifa etti.