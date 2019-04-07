YEREL

Mersin'de kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu

MERSİN'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Eda K., 6 yaşındaki kızı tarafından, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MERSİN'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., merkez Yenişehir ilçesindeki evinin 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.

Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Eda K.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayetle ilgili çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşlardan ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da dehşet evi: Ölüler ve yaralılar var!
Adana'da dehşet evi: Ölüler ve yaralılar var!
Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak
Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak
"Belediyelere başkanlık sistemi ayarı geliyor"
"Belediyelere başkanlık sistemi ayarı geliyor"
Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı
Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
CHP'nin Bursa için başvurusuna YSK'dan ret
CHP'nin Bursa için başvurusuna YSK'dan ret
ÖNCEKİ VİDEOLAR
7 Nisan Türkiye Gündemi
7 Nisan Türkiye Gündemi
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın Arapça konuştuğu anlar olay oldu
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın Arapça konuştuğu anlar olay oldu
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
AK Parti'den İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek
AK Parti'den İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde pazar tezgahına çıktı
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde pazar tezgahına çıktı
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Köpeğe ve papağana deodorantla işkence yaptı sosyal medya ayağa kalktı
Köpeğe ve papağana deodorantla işkence yaptı sosyal medya ayağa kalktı
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste