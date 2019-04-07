YEREL

Muğla'nın dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ağaç katliamı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü koruma alanı Akbük Koyu sahilde bulunan onlarca ağaç, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda meydana gelen olayda sahil bandında yer alan ve vatandaşların yazın gölgesinde oturup serinlediği ağaçlar, motorlu testereyle gece saatlerinde kesildi.

Farklı türlerdeki onlarca ağacı devirip oldukları yerde bırakan kişiler, kayıplara karıştı.

Sabah uyandıklarında sahil şeridinde yerde yatan ağaçları gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmesinin ardından çalışma başlatıldı.

Yerkesik Jandarma Karakolu ekipleri, ağaç katliamının yaşandığı Akbük Koyu’nda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, sahilde yazlığı bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün evindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin izini bulmaya çalışıyor.

Akbük Koyu, Muğla Valiliği Çevre Eğitim Vakfı (MUÇEV) tarafından ihaleyle yöredeki bir derneğe kiraya verilmişti.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olan Akbük Koyu; coğrafi konumu, ekolojik yapısı, yeşili ve mavisiyle en iyi korunan alanlar arasında yer alıyor.

Sahil bandında, kesilen ağaçlar günü birlik tatile gelen vatandaşlar tarafından doğal şezlong olarak kullanılıyordu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'da dehşet evi: Ölüler ve yaralılar var!
Adana'da dehşet evi: Ölüler ve yaralılar var!
Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak
Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak
"Belediyelere başkanlık sistemi ayarı geliyor"
"Belediyelere başkanlık sistemi ayarı geliyor"
Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı
Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
CHP'nin Bursa için başvurusuna YSK'dan ret
CHP'nin Bursa için başvurusuna YSK'dan ret
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya'da trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı
Malatya'da trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı
Ankara'da anne ve küçük kızı hamamda can verdi!
Ankara'da anne ve küçük kızı hamamda can verdi!
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü!
Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü!
Mersin'de kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu
Mersin'de kadın öğretmen evinde öldürülmüş halde bulundu
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
7 Nisan Türkiye Gündemi
7 Nisan Türkiye Gündemi
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste