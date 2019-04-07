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Ankara'da anne ve küçük kızı hamamda can verdi!

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, anne H.T. (41) ve kızı H.Y.T. (8) henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hamamda bulunan havuzda boğuldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.T. ve H.Y.T. kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANKARA'da bir hamamın havuz bölümünde anne ve çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Sincan ilçesinde bulunan bir hamamda yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, anne H.T. (41) sürekli olarak gittiği hamama, bu sefer beraberinde kızı H.Y.T. (8), eşi ve oğlunu da götürdü. Anne H.T. ve kızı H.Y.T., kadınların bulunduğu bölüme girerken, baba ve oğul erkeklerin bulunduğu bölüme girdi.

Anne H.T. ve kızı H.Y.T. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hamamda bulunan havuzda boğuldu. O sırada hamamda bulunan iki hemşire, hamamın sağlık görevlisiyle birlikte anne ve kızına müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.T. ve H.Y.T. kurtarılamadı.

Olay yaşandığı sırada, hamamın erkek bölümünde olduğunu ve haberi aldığında boğulan anne ve kızına müdahale etmek için kadınlar bölümüne ulaştığını anlatan hamamın sağlık görevlisi Sebahattin Öztürk, kadınlar bölümüne ulaştığında iki hemşirenin H.T. ve H.Y.T.'ye müdahale ettiğini, sonrasında kendisinin de elinden geleni yaptığını ancak boğulan anne ve kızın kurtarılamadığını söyledi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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