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Malatya'da trambüsten inen öğrenciye otomobil çarptı

MALATYA İnönü Üniversitesinde trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Rukiye K.'ye otomobil çarptı. Rukiye K.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

MALATYA İnönü Üniversitesi kampüsünde meydana gelen kazada; Eğitim Fakültesi öğrencisi Rukiye K.'ye üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istediği sırada öğretim görevlisi Şengül G. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada, hafif yaralanan Rukiye K., çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rukiye K. müdahalesinin ardından taburcu edilirken, Şengül G.'nin ise polisler tarafından ifadesi alındı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Rektörden uyarı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir" dedi.

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