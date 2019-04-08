DÜNYA

Elinde satırla karısını öldürmek istedi yaşlı adam hayat kurtardı!

Çin'de elinde satırla insanların arasına giren ve akıl hastası olduğu belirtilen koca, yaşlı bir adamın hareketiyle amacına ulaşamadı.

Çin'de akıl hastası olduğu belirtilen bir koca, elindeki satırla herkesin içinde karısını kovaladı. Adamın elinde satırla geldiğini gören kadın, hemen durduğu yerden uzaklaşıp kaçmaya başlarken adam da onu kovalamaya başladı.

Karısının peşinden elinde satırla giden adam, o sırada olayla ilgilenmiyor gibi yaparak yanına yaklaşan yaşlı bir adamın müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Yaşlı adamın büyük bir facia yaşanmadan yaptığı akıl dolu müdahale güvenlik kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı
Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu
Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı
Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı
İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı
İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da her yerde aranıyordu! Vatandaşlardan ihbar yağıyor
Antalya'da her yerde aranıyordu! Vatandaşlardan ihbar yağıyor
Zeytinburnu’nda zincirleme trafik kazası
Zeytinburnu’nda zincirleme trafik kazası
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
49 kişi ölmüştü görüntüleri yayınlandı!
49 kişi ölmüştü görüntüleri yayınlandı!
Dehşet görüntü! Tren lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti
Dehşet görüntü! Tren lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?