DÜNYA

49 kişi ölmüştü görüntüleri yayınlandı!

Nepal'de geçtiğimiz yıl 12 Mart'ta meydana gelen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair, havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yayınlandı.

Nepal'de 4 mürettebat ve 67 yolcusu ile Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan, Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait BS211 sefer sayılı yolcu uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek yanmıştı. Kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası kule ile pilot arasındaki konuşmanın kaydı yayınlanmıştı. Kayıtlara göre pilot ile kule arasında 'iniş izni' talebi sırasında bir iletişim bozukluğu yaşanmış, pilot 'iniş yapma ile tekrar yükselme' arasında kararsız kalmış, kaza da bu sırada meydana gelmişti.

Meydana gelen kazanın görüntüleri ile basın ile paylaşıldı. Uçağın inişe geçmesi ve yaptığı kazanın birçok açıdan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o anları yayınlandı

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