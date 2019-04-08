DÜNYA

Dehşet görüntü! Tren lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti

Polonya’da hemzemin geçitte, arka tekeri raylara sıkışan bir ambulansa tren çarptı. Doktor ve bir sağlık görevlisinin öldüğü kaza, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Polonya’nın Poznan bölgesinde yer alan Puszczykowo şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir ambulansın hemzemin geçit üzerindeyken bariyerin aşağı inmesi sonucu karşıya geçemediği görülüyor. Ambulans sürücüsü geri geri gidip hemzemin geçit üzerinden çıkmaya çalıştığı sırada ise ambulansın arka tekeri demiryolu rayına sıkışıyor. Sıkıştığı yerden çıkmaya çalışan ambulansa, karşıdan gelen tren hızla çarpıyor ve aracı metrelerce sürüklüyor.

TREN DE RAYDAN ÇIKTI

Kaza sonrası polisin yaptığı açıklamaya göre, ambulansta bulunan bir doktor ve sağlık görevlisi olay yerinde hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ayrıca, Katowice’den Gdynia’ya hareket etmekte olan trenin kaza sonucu raydan çıktığı, fakat makinistin ve yolcuların kazadan etkilenmediği ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ambulansta hasta olmadığı belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı
Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu
Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı
Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı
İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı
İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı
MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı
Göçük oluşan yerden insan kemikleri çıktı
Göçük oluşan yerden insan kemikleri çıktı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Leke 1. bölüm fragmanı
Leke 1. bölüm fragmanı
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
Nöbet 6. bölüm fragmanı
Nöbet 6. bölüm fragmanı
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?