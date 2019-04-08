GÜNCEL

Sadi Güven: "Herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil"

YSK Başkanı Sadi Güven: "Herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil" dedi.  YSK Başkanı Güven, kurul girişinde kendisini bekleyen gazetecilere süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:  "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Vatan'dan İmamoğlu'na ortak cevap
Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Vatan'dan İmamoğlu'na ortak cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Tümer Metin canlı yayında Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı!
Tümer Metin canlı yayında Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı!
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın haraç çetesine operasyon
Fenerbahçe'den 32 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe'den 32 yıl sonra bir ilk!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş mazbatasını aldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş mazbatasını aldı
Meral Akşener: "Bu gidilen yol, yol değildir"
Meral Akşener: "Bu gidilen yol, yol değildir"
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kılıçdaroğlu: "Bu olay bir demokrasi olayıdır" -
Kılıçdaroğlu: "Bu olay bir demokrasi olayıdır" -
Erdoğan: "Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır"
Erdoğan: "Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır"
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
Erdoğan'dan İstanbul seçim açıklaması "Neredeyse bütünü usulsüz"
Erdoğan'dan İstanbul seçim açıklaması "Neredeyse bütünü usulsüz"
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?