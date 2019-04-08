Erdoğan'dan İstanbul seçim açıklaması "Neredeyse bütünü usulsüz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyareti öncesi havaalanında çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "13-14 bin farkla kimsenin kazandım demeye hakkı yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz"

-Putin'le üçüncü defa yüz yüze buluşma gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Rusya'yla ilişkilerimiz tüm alanlarda gelişmeye devam ediyor.

-Rusya'yla ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi görüşeceğiz. Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor.

Vize serbestisi

-Vize serbestisi konusu da elbette gündemizde yer alan bir başlık. Hususi pasaptort ile TIR sürücüleri için vizesiz seyahatin acilen uygulanmasını sonra bütün vatandaşlarımız için hayata geçmesini istiyoruz.

"Bir gece ansızın"

-Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Sınır boyundaki olması gereken her şey işle hazır konumdayız. Sır cümle aynen masada, bir gece ansızın gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Başbaşa görüşmemizde ele alacağımız konulardandır.

Netanyahu'nun yaptığı hamleler

-Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır, yasa dışıdır. BM kararlarına da aykırı. ABD'yi arkadalarına almak suriyetiyle bu adımları attılar.

"Neredeyse bütünü usulsüz"

-Usulsüzlükler bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Seçim süreci bitti, bundan sonraki süreç yargı. Yargı sürecinde bu işin patronu YSK.

-İstanbul'da kimsenin seçimi kazandım havasına girmeye hakkı yoktur. 13-14 bin farkla kimsenin kazandım demeye hakkı yok. Örgütlü müdahaleyle ilgili savcılıklara suç duyuruları var.