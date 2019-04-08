POLİTİKA

Erdoğan: "Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptığı bir şey yok. 48’den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM kararlarına aykırıdır. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır”

İsrail başbakanının yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 48’den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM’nin aldığı kararlara da aykırıdır. ABD’yi arkalarına almak suretiyle bu adımları atmışlardır. Başkent meselesiyle attığı adımlarla biliyorsunuz başı Amerika çekmiştir. Yine Amerika’nın dayatmasıyla birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili atılan adımda bunu görüyoruz. Tabi Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi’nden olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Aynı takım elbiseyle çıkıp Amerika’da basın toplantısı yapmak suretiyle oldu bittiye getirmek istemeleri, İsrail’de yapılacak seçim öncesi böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu’ya maalesef yeniden bir karanlık gelecek bunların hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır” ifadelerini kullandı. 

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