Kılıçdaroğlu: "Bu olay bir demokrasi olayıdır"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yapıyor.

İşte iki liderin açıklamalarından öne çıkanlar;

- Türkiye'nin seçim sürecinden süratle çıkmlası lazım. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almalı.

- Oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazımız olmadı. İtirazımız hukuk kuralları içinde olmalı. Delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenemez. Kişi kalkıyor itiraz ediyor. Neye itiraz ediyorsun. Delil ve belge koyarsın gereği yapılır. Bizim de itirazlarımız oldu. YSK seçim güvenliğini bozan bir sürece girmiştir. Asıl tehlike burada.

- Telkine göre karar verilirse yargıçlık tartışılır. 1 Nisan'dan itibaren Ekrem İmamoğlu, seçilmiş görünüyor. 38 ilçeyi yeniden sayalım diyorlar. Gerekçeniz nedir? Islak imzalar seçimin tapusu ise bizim de tek güvencemiz bu. O zaman bu ıslak imzaların tutanaklarını niye tuttular. Bu süreçte en önemli nokta Adalat Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı oturup gizli toplantı yapıyor. yaptığınız suç. YSK'nın yargıçlarındna istediğim elinizi vicdanınıza koyup karar verin. Yeniden sayım için makul gerekçe lazım.

- Bu olay parti olayı değil. Bu olay demokrasi olayıdır. En son aldığımı veriler. Sandıkların yüzde 90.30'u açıldı. Arada 15 bin 722 fark var.