POLİTİKA

Meral Akşener: "Bu gidilen yol, yol değildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı;

- Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. o da şudur 'Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur.' Sayın Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir. Bu millet kendi iradesiyle alay edeni kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar.

''Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım''

- YSK hakimlerine sesleniyorum çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. CHP İYİ Parti ya da AK Parti'nin SKM ofisi değilsiniz. Seçim güvenliğini takip eden bir yüksek hukuk kurumusunuz. Anlaşılıyor ki İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olabiliecek gibi bir talep aldık. Adalet Bakanı hislerine göre problem var diyor. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım. Ekonomiye odaklanılması lazım.

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