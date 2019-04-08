Fatma Uyanık cinayetinde şok itiraf

Karaman'da Ekim 2017 yılında kaybolan Fatma Uyanık'in canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçen hafta Müge Anlı canlı yayında müjdeyi vermiş 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlılardan 2 kişinin sorgusunu bitirirken şoke eden itiraf da geldi.

Saatler süren yargılama maratonun ardından iddiaların odağındaki 1 numaraları şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile ilgili bağlantısı kabul etti. Zanlı aracın arkasında seyahat eden 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın yerinde olmadığını fark ettim yoluna devam ettiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre ise Fatma Uyanık'a ait cesede ile ilgili ise zanlılardan henüz itiraf etmedi. Yaklaşık 1,5 yıl sonra herkesin şüphelendiği ama kimsenin o diyemedi kişinin itirafı ise herkesi şoke etti. Zanlının ismi henüz açıklanmadı. Şuan iki kişi gözaltına alınırken üçüncü zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile soruşturma ise devam ederken Müge Anlı canlı yayında zanlının verdiği ifade ile ilgili şunları söyledi: "Zanlı herkesin tahmin ettiği kişi ve dedi ki ben kamyonetime aldım. Gittim gittim bir baktım kamyonette yok bende yoluma devam ettim. Dediği bu yolda düşmüş bende yoluma devam ettim.1,5 yıl sonra birine bunu itiraf ettirmek gerçekten büyük başarı bunu kabul etmek lazım. Yeni atanan ve 72 saat uyumadan sorgusunu sürdüren sayın savcımızı gönülden tebrik ediyor."