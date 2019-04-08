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Jet Sosyete yeni sezon 21. bölüm fragmanı

Jet Sosyete dizisi 2. sezon 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete 2. sezon 21. yeni bölümüyle 11 Nisan 2019 Perşembe akşamı TV8'de olacak. Jet Sosyete'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Jet Sosyete 2. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler olacak? Jet Sosyete 11 Nisan 2019 Perşembe akşamı TV8'de...

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

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