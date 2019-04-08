Ekrem İmamoğlu'ndan ’13-14 bin oyla seçim kazanılmaz’ diyen Erdoğan'a yanıt

Kesin olmayan resmî sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Kartal'da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “13 bin-14 bin oyla seçimi kazandım diyemezsin” sözlerine ilişkin “Şuan 15 binin üzerinde biraz farklı bir oy var. Her oy değerlidir. Bir oy bile değerlidir. Madem bu sayıyı bu kadar az görüyorlar, neden 3 bin oyla kendileri kazandık diye açıklama yaptı?” dedi.

Kesin olmayan resmî sonuçlara göre, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i, Kartal Belediyesi'nde ziyaret ederek tebrik etti.

3 bin oyla kazandık diye kendileri neden açıkladı

Kartal Belediyesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gitmeden önce “13 bin-14 bin oyla seçimi kazandım diyemezsin” sözleri soruldu. İmamoğlu, “Ben artık bazı açıklamaları takip etmiyorum. Üzülerek takip etmektense takip etmemek daha iyi. Şuan 15 binin üzerinde bir oy var. Her oy değerlidir. Bir oy bile değerlidir. Madem bu sayıyı bu kadar az görüyorlar, neden 3 bin oyla kendileri kazandık diye açıklama yaptı?

Bir oyla bile seçim kazanılır

En başta söz verdiğimiz gibi bir oya bile zarar gelmeyeceğini söylemiştim. Sandık başlarında arkadaşlarımızın nöbeti devam ediyor. Onlara minnettarım. Sayın Bahçeli'nin bir sözü var. ‘Bir oyla bile seçim kazanılır.' diye. Ne kadar doğru. Bir oyun bile kıymetini anlatıyor. 3 bin oyla onlar havalandı ama biz 16 bin oyla havalanmıyoruz. 16 milyon insan kazandı.” şeklinde yanıt verdi.