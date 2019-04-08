Ankara'da Mansur Yavaş Belediye Başkanlığı görevini devraldı

ANKARA'nın geçen haftadan bu yana merakla beklenen resmi başkanı bugün netleşti. Millet İttifakı'nın ortak adayı Mansur Yavaş oyların yüzde 50.93'ünü alarak Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yavaş, saatler önce mazbatasını aldı.

Mazbatasını alır almaz 'Herkesin belediye başkanı olacağım' diyen Mansur Yavaş, devir teslim töreni için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası'na gitti. Tören AK Partili eski belediye başkanı Mustafa Tuna ile Yavaş el sıktı.

Devir teslim sonrası Mansur Yavaş, selefi Mustafa Tuna'ya aracına binene kadar eşlik etti. Böylece 25 yıldır Melih Gökçek ile başlayan ve Mustafa Tuna ile biten Refah-AK Parti dönemide sona ermiş oldu.