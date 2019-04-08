8 Nisan Türkiye Gündemi yeni

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8 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni..

Erdoğan'dan çok kritik "İstanbul seçimi" çıkışı: Neredeyse bütünü usulsüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart İstanbul seçimlerine ilişkin, "Usulsüzlükler bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz" açıklaması yaptı.

Meral Akşener'den İstanbul seçimi tepkisi! Bu millet sağlam bir tokat atar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener ''bu millet iradesini sorgulayana sandıkta sağlam bir tokat atar'' dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan ’13-14 bin oyla seçim kazanılmaz’ diyen Erdoğan'a yanıt

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “13 bin-14 bin oyla seçimi kazandım diyemezsin” sözlerine ilişkin “Bir oy bile değerlidir. Madem bu sayıyı bu kadar az görüyorlar, neden 3 bin oyla kendileri kazandık diye açıklama yaptı?

Ankara'da bir devir sona erdi Mansur Yavaş artık Belediye Başkanı

Ankara'da Mansur Yavaş mazbatasını aldı devir teslim töreni de yapıldı. Böylece 25 yıllık Refah-AK Parti dönemi Ankara'da sona erdi.

Komünist Başkan Maçoğlu, belediyenin duvar ve korkuluklarını yıktırdı! İşte nedeni

Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binası önünde bulunan duvar ve korkulukları yıktırdı. Maçoğlu, "Halkla belediye arasında duvar olmaz" açıklaması yaptı.

Honda Türkiye son kararını açıkladı 2021 yılında...

Honda Türkiye AŞ, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı.

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