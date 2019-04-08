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Diyarbakır’da iki zırhlı araç çarpıştı: 1 polis yaralı

Diyarbakır’da iki zırhlı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı. Zırhlı araçta bulunan yaralı polis, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diclekent istikametinden Yeniyol istikametine ilerleyen polis zırhlı aracı, kavşaktan dönen bir diğer polis zırhlı aracı ile çarpıştı. Kazada devrilen zırhlı araçta bulunan bir polis yaralandı. Yaralı polis, çevredeki vatandaşların yardımıyla zırhlı araçtan çıkarıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. 


Yaralı polisin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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