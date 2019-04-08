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Fatih'te restoranda çıkan yangın binanın dış cephesini sardı

Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katındaki restoranın bacasında başlayan yangın dış cepheye sıçradı. Klima dış ünitelerinin de patladığı yangında dış cephede maddi hasar meydana geldi.

Vatan Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında hizmet veren bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacanın bulunduğu dış cepheyi de saran alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yanan bacaya yakın olan klima dış üniteleri de yangın sırasında patladı. Binanın dış cephesinin 6 katını da saran yangında kopan parçalar aşağıya düşerek tehlikeye neden oldu. Bina yakınına park edilen araçlar zarar görmemesi için oldukları yerden çekildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar meydana geldi. 

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