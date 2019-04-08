Korkunç görüntü! Cimnastik gösterisi sırasında iki bacağını kırdı!

ABD'nin Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Samantha Cerio isimli üniversite öğrencisi genç kız performans sergilemek için sahaya indi. Genç kız, gösterinin henüz başında mindere doğru iki parende attı.

Ancak ikinci parendenin sonunda minderi denk getiremeyerek iki bacağı da dizinin hemen altından kırıldı. Seyirciler şok içinde olup biteni izlerken genç kızın acı içindeki feryatları duyanların içiniz cız ettirdi.

Olaydan bir kaç gün sonra Cerio sosyal medya hesabından geçirdiği sakatlığın çok ciddi olduğunu ve cimnastik hayatının sone erdiğini duygusal bir mesajla duyurdu.

Doktorlar ilk teşhislerinde genç kızın dizlerinin yerinden çıktığını ve iki bacağında da kırık olduğunu tespit etti.