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Zonguldak'ta eşinin ölümünü seladan öğrenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Karadağ'ı (74) kaybettiğini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da, kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Kocaali Köyünde yaşayan Ali Karadağ (74), sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı.

Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ (73) da evde fenalaştı.

Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çiftin 2 çocuğu ve yakınları aldıkları iki acı haberle yıkıldı.

55 yıllık evli Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti Kocaali Köyü Cami'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

"Birbirlerini çok severlerdi"

Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köy caminden sela verdiklerini, yengesi Hacıkadın Karadağ'ın selayı duyduğunu belirterek, "Köy camisinden sela okunduktan sonra imam, amcamın ismini okudu duyuru için. Yengem evde selayı duymuş. O da yüksek tansiyon hastasıydı. Evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Birbirlerini çok severlerdi" dedi.

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