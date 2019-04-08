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Denizli’de 14 yaşındaki kızın akıllara durgunluk veren ölümü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla ormanlık alana gezmeye giden 14 yaşındaki kız, iddiaya göre erkek arkadaşıyla görüntülü telefon görüşmesi yaptığı sırada yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Seyir Tepesinde öğle saatlerinde meydana gelen akılalmaz olayda; iddiaya göre, bir ortaokulda öğrenim gören 14 yaşı yaşındaki Ece T, Çamlık Seyir Tepesine arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı.

Ece T. bu sırada erkek arkadaşıyla telefonla görüntülü görüşme yapmaya başladı.

Kayalıkların bulunduğu alanda görüşme yapan Ece T, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 80 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.

Ece T.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın sarp kayalıklarda kalan cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışma sonrası aşağıya indirildi.

Ece T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akıllara durgunluk veren olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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