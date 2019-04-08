İstanbul'da köprüden atlayarak intihar eden kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen olayda; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geldiği aracı yolun ortasına bırakarak kendini köprüden aşağıya atarak intihar etti.

O sırada köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti sevk edildi.

Ekipler, köprüden atlayan kişiyi uzun süre denizde aradı.

Fakat intihar eden kişiden bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.