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Çanakkale'de 123 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 123 mülteci sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 1'i İran, 122'si Afganistan uyruklu 123 kaçak, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilk olarak önceki gece saat 03.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu açıklarında lastik bot içinde 1'i İran, 28'i Afganistan uyruklu 29 kaçağı yakaladı.

Saat 05.30'da Sivriceburnu açıklarında düzenlenen operasyonda ise Afganistan uyruklu 29 kaçak yakaladı.

Ekiplerin son operasyonu ise, saat 07.00 sıralarında İğdeliburun açıklarında gerçekleştirdi.

Lastik bot içinde Afganistan uyruklu 45 kaçak yakalandı.

Düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplamda 103 kaçak yakalandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından da yine Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 20 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 1'i İran, 122'si Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 123 kaçak, Sahil Güvenlik Karakolu'nda ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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