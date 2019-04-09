AK PARTİ

AK Parti YSK Temsilcisi'nden açıklama

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı. Özel, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebinin YSK tarafından kısmen reddedildiğini bildirdi.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebinin YSK tarafından kısmen reddedildiğini bildiren Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.

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