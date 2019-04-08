Türkiye Barolar Birliğinden ‘İstanbul seçimi’ açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, somut delillerle itiraz edilmeyen oyların yeniden sayılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili Binali Yıldırım'ın 14 bin 878 oy ile önünde. Ancak AK Parti, seçimde şaibe olduğunu öne sürerek geçersiz oyları saydırırken, İstanbul'da da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvurmuştu. YSK'dan bu talebe henüz yanıt gelmedi.

TBB'nin internet sitesinden Feyzioğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, seçmen listelerine kesinleşmesinin ardından itiraz edilemeyeceği belirtildi. Açıklamada sandık kurulunun da kesinleştiği ifade edilerek, somut delil olmaksızın oyların yeniden sayılamayacağı ifade edildi.