Çukur'da Sena ve Mahsun öldü mü? Sena'nın ölüm sahnesi yürek dağladı
Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena su dolu bir cam fanusa hapsedildi. Yamaç eşini kurtarmak için çırpındı. Ancak Sena, Yamaç'ın gözleri önünde boğularak öldü. Yamaç ise Sena'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Mahsun'u çatıdan atarak öldürdü. Böylece Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz ve Mahsun rolündeki Berkay Ateş Çukur'dan ayrıldı. İşte Çukur 60. son bölümde Sena'nın ölüm sahnesi.
Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 8 Nisan Pazartesi akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, Mahsun'la birlikte olan Sena, siyah yüzüklü kişi tarafından kaçırılarak su dolu cam bir fanusta hapsedildi. Mahsun ise Sena'yı kurtarmaya çalışırken depoya gelen Yamaç'a silah çekti. Yamaç Mahsun'u vurduktan sonra Sena'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak kurşun geçirmez camı kıramayan Yamaç, çaresiz kaldı. Sena ise Yamaç'ın gözleri önünde boğularak öldü.
Yamaç ise yaralı halde olan Mahsun'u buldu. Mahsun kendisinin yapmadığını söyledi ancak şok halinde olan Yamaç ona sarılarak çatıdan atladı. Bir arabanın üzerine düşen Mahsun öldü. Böylece Çukur'un 60. son bölümünde Mahsun ve Sena'nın ölümüyle Dilan Çiçek Deniz ve Berkay Ateş diziye veda etti.