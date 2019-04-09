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YSK Başkanı Sadi Güven "Yargısal süreç devam ediyor"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ediyor" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi.

Güven, YSK binası önünde yaptığı açıklamada, 11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK'nin toplantılarında, temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin de bulunduğunu belirtti.

Değerlendirmelerin sürdüğüne işaret eden Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim." dedi.

Güven, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, "Gerek seçim öncesinde gerek seçim sırasında, seçim güvenliği ile ilgili tüm gayretlerini fedakarca gösteren polislerimize öncelikle teşekkür ederek, polis haftalarını da kutluyorum." diye konuştu.

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