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9 Nisan Türkiye Gündemi

9 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni..

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı karşılama heyetinde mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

YSK'dan İstanbul için kritik karar!

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 31 ilçede oyların yeniden sayımını isteyen başvurusunu reddetti.

İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun medya gruplarının ailelerine yönelik isim vererek uyarmasının tehdit olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına tepki gösterdi. Öztrak, Yavuz'un açıklamalarını iktidarın seçimleri çalma çabası olarak niteledi.

Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı

Abdulhamit Gül, CHP'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Seçim sürecinin tek yetkilisinin YSK olduğunu söyleyen Gül, çıkacak sonuca saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

AK Parti'den "YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine" karşı hamle!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter'dan "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ya gideceğiz" açıklaması yaptı.

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