Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın 15. ölüm yıl dönümünde mesaj!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakır Beyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yıllar önce oynadığı dizi karakterini unutmadı.

Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüne özel bir video yayınlayarak yaşadığı duyguları anlattı.

Oktay Kaynarca, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır, karakterinin 15'inci ölüm yıl dönümüne özel bir video yayınlandı. Hayranlarının hatırlatması üzerine gururlanan ve şaşıran oyuncu, videoda şunları söyledi: "Bu sabah telefonu elime aldığımda taziye mesajlarını görünce 'eyvah' dedim bir şey oldu. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümüymüş. Twitter'da da TT olmuş. 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Dünya üzerinde tek bir millet sanal karakterin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu.