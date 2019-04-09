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Metrelerce havaya fırlamıştı yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Levent Büyükdere Caddesi'nde ters yöne u dönüşü yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden u dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazanın mobese görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın twitter hesabından paylaştığı görüntülerde otomobil ters yöne u dönüşü yapıyor. Bu sırada hızla gelen motosiklet sürücüsü, duramayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor.

Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi. 

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