Geyik motosiklet sürücüsünü bakın nasıl yere serdi

Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kenti alışılmadık bir kazaya sahne oldu. Krzywousty Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan sürücüye bir geyik çarptı. Cadde araçlarla doluyken hızlıca yolun karşısına geçmek isteyen geyik trafiğin aktığı yola atladı. Motosiklet sürücüsü geyiğin kendisine çarpması sonucu metrelerce savrulup bilincini kaybetti. O anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.



42 yaşındaki sürücüye ilk müdahaleyi diğer sürücüler arasında bulunan bir doktor yaptı. Talihsiz sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan geyik ise hızla uzaklaştı.