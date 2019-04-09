SON DAKİKA
İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
GÜNCEL

Geyik motosiklet sürücüsünü bakın nasıl yere serdi

Polonya'da yolun karşısına geçmeye çalışan geyik motosiklet sürücüsüne çarptı. Aldığı darbeyle motosikletten savrulan sürücü bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılırken, herhangi bir yara almayan geyik ise hızla uzaklaştı.

Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kenti alışılmadık bir kazaya sahne oldu. Krzywousty Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan sürücüye bir geyik çarptı. Cadde araçlarla doluyken hızlıca yolun karşısına geçmek isteyen geyik trafiğin aktığı yola atladı. Motosiklet sürücüsü geyiğin kendisine çarpması sonucu metrelerce savrulup bilincini kaybetti. O anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. 


42 yaşındaki sürücüye ilk müdahaleyi diğer sürücüler arasında bulunan bir doktor yaptı. Talihsiz sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan geyik ise hızla uzaklaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
2019 yılı fitre miktarını ne kadar? Diyanet'ten açıklama
2019 yılı fitre miktarını ne kadar? Diyanet'ten açıklama
Ali Koç Comolli'nin fişini çekti! Efsane isim geliyor
Ali Koç Comolli'nin fişini çekti! Efsane isim geliyor
Hakimin odasından 20 lira ve çay fişi çaldığı ileri sürülen 2 temizlikçi tutuklandı
Hakimin odasından 20 lira ve çay fişi çaldığı ileri sürülen 2 temizlikçi tutuklandı
Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!
Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!
İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı
İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şehit kızından emniyet müdürüne duygulandıran mektup
Şehit kızından emniyet müdürüne duygulandıran mektup
Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada
Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Şok olay çocuğun ayağı tuvalete sıkıştı.
Şok olay çocuğun ayağı tuvalete sıkıştı.
Kocasını sevgilisiyle otel odasında bastı olanlar oldu
Kocasını sevgilisiyle otel odasında bastı olanlar oldu
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Kardeş Çocukları 11. bölüm fragmanı
Kardeş Çocukları 11. bölüm fragmanı
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma