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Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada

Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı.

6 Nisan akşamı Şişli Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsü 3 taksi ve 2 otobüse çarpmış, kazada çok sayıda vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. 


Büyükdere Caddesi'nde yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde belediye otobüsleri durağa yanaşıyor. Bu sırada hızla gelen özel halk otobüsü, önündeki otobüslere çarpıyor. 

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