SON DAKİKA
İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
POLİTİKA

Faik Öztrak "İmamoğlu'nun mazbatası verilmelidir"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'da seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim sonuçları, İstanbul'daki itiraz süreci ve sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklama yapıyor.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde. İmamoğlu'na mazbata verilmesinin önünde engel yok.

Şu an itibariyle artık hukuken de vicdanen de Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ile ilgili mazbatanın verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Ekrem İmamoğlu şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp görevine başlamalıdır. Bu sabah Büyükçekmece'den çok ciddi feryatlar yükselmeye başladı. Büyükçekmece polis kaynıyor. Polisin siyasete alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin 3 defa gittiği söyleniyor. Seçmen kaydırılmış mı kaydırılmamış mı? YSK seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu.

"Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı İstifa Etmeli"

YSK'nın kararları kesin. Şimdi seçmene baskı yapıyorlar. Seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkmış yapılan itirazlar yapılmış. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. İçişleri ve Adalet bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. CHP ise gerekli itirazları yapmış.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
2019 yılı fitre miktarını ne kadar? Diyanet'ten açıklama
2019 yılı fitre miktarını ne kadar? Diyanet'ten açıklama
Ali Koç Comolli'nin fişini çekti! Efsane isim geliyor
Ali Koç Comolli'nin fişini çekti! Efsane isim geliyor
Hakimin odasından 20 lira ve çay fişi çaldığı ileri sürülen 2 temizlikçi tutuklandı
Hakimin odasından 20 lira ve çay fişi çaldığı ileri sürülen 2 temizlikçi tutuklandı
Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!
Bağdat Caddesi'ndeki sır infazda kritik gelişme!
İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı
İstanbul'da seçimler yenilenebilir! Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin isteğini açıkladı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, CHP'ye ateş püskürdü!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Metrelerce havaya fırlamıştı yeni görüntüleri ortaya çıktı
Metrelerce havaya fırlamıştı yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dans eden ayı tıklanma rekorları kırdı
Dans eden ayı tıklanma rekorları kırdı
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Engelli maaşları ne zaman yatacak Nisan ayı ödemesi
Geyik motosiklet sürücüsünü bakın nasıl yere serdi
Geyik motosiklet sürücüsünü bakın nasıl yere serdi
Şehit kızından emniyet müdürüne duygulandıran mektup
Şehit kızından emniyet müdürüne duygulandıran mektup
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Sandık görevli ücretleri ne zaman ödenir ayın kaçında?
Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada
Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma
AÖF sınav yerleri 2019 belli oldu AÖF sınav giriş belgesi çıkarma