Faik Öztrak "İmamoğlu'nun mazbatası verilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim sonuçları, İstanbul'daki itiraz süreci ve sahte seçmen iddialarına ilişkin açıklama yapıyor.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ekrem İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde. İmamoğlu'na mazbata verilmesinin önünde engel yok.

Şu an itibariyle artık hukuken de vicdanen de Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ile ilgili mazbatanın verilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Ekrem İmamoğlu şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıp görevine başlamalıdır. Bu sabah Büyükçekmece'den çok ciddi feryatlar yükselmeye başladı. Büyükçekmece polis kaynıyor. Polisin siyasete alet edilmesi var. Bazı evlere polislerin 3 defa gittiği söyleniyor. Seçmen kaydırılmış mı kaydırılmamış mı? YSK seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu.

"Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı İstifa Etmeli"

YSK'nın kararları kesin. Şimdi seçmene baskı yapıyorlar. Seçimlerden önce seçmen listeleri askıya çıkmış yapılan itirazlar yapılmış. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir. İçişleri ve Adalet bakanları üzerlerine düşen görevleri yapmamışlardır. CHP ise gerekli itirazları yapmış.