UBER küçülmeye gidiyor

Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, ABD merkezli uluslararası taksi uygulaması olan UBER’in Türkiye’de sağlıklı hizmet verememesinden dolayı XL araçlarında küçülmeye gittiğini açıkladı. Üyelerinin çoğunun UBER sürücüsü olduğu derneğin başkanı Magriso, yasal düzenleme yapılarak önlerinin açılmasını istedi. UBER araç sahipleri ve sürücüleri ise konunun detaylarını öğrenebilmek için bir araya geldi. Araç sahipleri ve sürücüler küçülme sonrası yaşanabilecek sıkıntıları dile getirdi.

“Önümüzdeki dönemde UberXL küçülerek devam edecektir”

Öte yandan konuyla ilgili Uber’den de bir açıklama geldi. O açıklamada, “Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Şu anki mevcut durum, Uber XL ürünü ile sağlıklı bir hizmet verilmesini mümkün kılmadığından, önümüzdeki dönemde UberXL küçülerek devam edecektir. Uber Türkiye’ye olan bağlılığını korumaktadır, sektör ile yaptığımız çalışmalarımıza ve taksi ürünümüzü aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki şehirlerin Uber gibi yenilikçi teknolojilerin sunduğu yararlardan faydalanabilmesini sağlayan yeni çözümler bulmak için tüm yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz” denildi.