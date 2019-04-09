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Müge Anlı'da Engin Karakollu'nun babası cinayeti itiraf etti

Müge Anlı canlı yayında kayıp olarak aranan Engin Karakollu'nun babası Arif bey tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Arif bey cinayetin detaylarını bir bir anlattı.

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kayıp olarak aranan Engin Karakollu'nun babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü açıklayan baba Arif bey cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Anne ve kız kardeşi sinir krizine girerken babanın cinayeti nasıl işlediğini bir bir anlattı. Cinayetin her detayı ise kan dondurdu.

Yaklaşık 15 aydır haber alınamayan Engin Karakollunun başına ne geldiğini öğrenmek isteyen anne Şazımat Karakollu ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına katıldı. Nevşehir'de yaşayan Engin beyin ise katil zanlısı babası Arif bey çıktı. Aref bey bu gün Müge Anlı canlı yayında cinayeti itiraf etti ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Baba Arif bey cinayet anı ile ilgili şunları söyledi: "Engin hayatta değil. Her gün geliyordu psikolojik sorunu vardı. Engin her gün gelip evin içinde huzursuzluk çıkartıyordu. Ben her gün yemeğini yapıyorum yumurtasını haşlıyorum ama her gün 4 sefer gelip huzursuzluk çıkartıyordu."

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