En ilginç devir teslimi İzmirde : Başkanlığı eşine devretti

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, mazbatasını almasının ardından eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan başkanlığı devraldı. Duygu dolu anların yaşandığı devir teslim töreninde görevini devreden Çalkaya, "Cumhuriyetin 100. yılını kapsayan bu dönemde cumhuriyete değer veren vatandaşlar seçimde gerekeni yapmıştır" derken, Fatma Çalkaya da adaletten ayrılmadan Balçova halkına hizmet edeceğinin sözünü verdi.

Balçova’da 15 yıldır başarıyla ve dürüst bir şekilde yürütülen insan odaklı belediyecilik hizmetleri sürdüreceğini ifade eden Fatma Çalkaya da "Balçova halkına, meclis üyesi arkadaşlarıma ve benimle birlikte bu yolda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ilçe örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu yola girdik. Bize gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacağız ve var gücümüzle Balçova Halkına hizmet edeceğiz. Balçova’da kimsenin aç ve açıkta olmayacağı, eğitime, engellilere ve kadınlara verilen hizmetler büyüyerek devam edecek. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalıya hizmet edeceğim; ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayacağım" dedi.