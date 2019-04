Devlet Bahçeli: "Yeni bir seçim de düşünülebilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirdi. Bahçeli, "İtirazlar demokratik hak, yapılmalı. İstanbul'da bir kargaşa yaşanıyor" açıklaması yaptı.

"Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir" diyen Bahçeli, "Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İtirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir"

-Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır.

-Her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır.