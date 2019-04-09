POLİTİKA

Devlet Bahçeli FOX muhabirini azarladı: 'Ortalığı karıştırıyorsunuz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soru soran FOX TV muhabiri aldığı karşılıkla şaşırdı işte o görüntüler.

Devlet Bahçeli ile FOX muhabiri arasındaki soru cevap önce Erdoğan'ın '13-14 bin oyla kimse seçim kazanılmaz' açıklamasıyla ilgili oldu. FOX Muhabiri Bahçeli'ye seçim gecesi yaptığı açıklamayı hatırlatıp değerlendirmesini sordu. Bahçeli 'Süreç devam ediyor yorum yok' dedi. 

Bunun üzenine muhabir seçimlerin yenilenmesine ilişkin açıklamasını sordu. FOX muhabiri "AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimin yenilenmesi, sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim yanlış anlamadıysak" diyerek işin aslını sordu. Bu soruya sinirlenen Devlet Bahçeli, FOX TV muhabire şu karşılığı verdi:

- "Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz FOX olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre, karıştırıyorsunuz ortalığı.

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