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Banu Zorlu canlı yayında Ozan Doğulu hakkında kırdığı potla olay oldu

Şarkıcı Ozan Doğulu, boşandıktan kısa bir süre sonra Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı. Canlı yayında Aslan'la bir araya gelen Banu Zorlu, kırdığı potla olay oldu.

Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu ile Ozan Doğulu'nun genç şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Zorlu, Aslan'ın Ozan Doğulu ile sevgili olduğunu duyduğu an "Ozan evli değil mi?" potuyla etraf buz kesildi. Bir süre ne diyeceğini bilemeyen sunucular, "Ozan boşandı" diyerek konuyutoparlamaya çalıştı.

"OZAN EVLİ DEĞİL Mİ?"

Şarkıcı Ozan Doğulu, 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile tek celsede boşandıktan sonra birlikte çalıştığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı. Doğulu'nun boşandığını bilmeyen Banu Zorlu, sunucunun "Hera, Ozan Doğulu ile birlikte" demesinin üzerine şok olarak "Ozan evli değil mi?" diyerek pot kırdı.

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