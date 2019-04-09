GÜNCEL

Antalya Emniyet müdürü Mehmet Ulucan, şehit annesinin gözyaşlarını sildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Uncalı Şehitliği'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit oğlunun kabri başında ağlayan Meltem Kılınç'ı gözyaşlarını silip, sarılarak, teskin etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü için Konyaaltı'ndaki Uncalı Mezarlığı'nda yer alan Uncalı Şehitliği'nde, anma töreni gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet teşkilatında görevli şube müdürleri ve polis memurları, askeri erkan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ulucan, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Anadolu topraklarının şehitlerden miras kaldığını belirten Ulucan, millet olarak bırakılan her emanete sahip çıkıldığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Antalya'dan uğurlanan şehitlerin isimleri, tek tek okundu. Şehitlerin kabrine çiçek bırakan İl Emniyet Müdürü Ulucan, Başkan Böcek ve Piyade Albay Polat, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Ulucan, Ankara'da görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabri başında bekleyen babası Zeki ve annesi Meltem Kılınç'a da hem başsağlığı diledi hem de aileyle bir süre sohbet etti. Meltem Kılınç'ın bir ara ağladığını gören Ulucan, eliyle gözyaşlarını sildikten sonra sarılıp, acılı anneyi teskin etmeye çalıştı. Tören, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilip, dua edilmesiyle sona erdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu oldu
Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu oldu
Hakkari'de kız çocuğuna cinsel istismar davasında kuzene 8 yıl 4 ay hapis
Hakkari'de kız çocuğuna cinsel istismar davasında kuzene 8 yıl 4 ay hapis
Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma
Kartal ve Kadıköy'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına soruşturma
Polis memuru, bıçaklı saldırganı vurdu
Polis memuru, bıçaklı saldırganı vurdu
Japon F-35 savaş uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde kayboldu
Japon F-35 savaş uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde kayboldu
IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması: Sebep yok
IMF'den çarpıcı Türkiye açıklaması: Sebep yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu!
Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu!
Mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı
Mahsur kalan keçiler 5 saat süren operasyonla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!
Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'yeniden seçim' yorumu
Ekrem İmamoğlu'ndan 'yeniden seçim' yorumu
MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı Personel temin sayfası girişi
MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı Personel temin sayfası girişi
Manisa'da feci kaza: 1 ölü
Manisa'da feci kaza: 1 ölü
Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!
Nihal Candan kaç yaşında kalçası açık pantolonu olay oldu!