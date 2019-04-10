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Leke 1. bölüm 2. fragmanı

Leke dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke 1. bölümüyle 16 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Leke'nin bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Leke 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke'nin ilk bölümünde neler olacak? Leke 16 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in saf ve temiz aşklarını konu alıyor.

Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor.

Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

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