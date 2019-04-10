EĞİTİM

İzmir’de sokak ortasında damat dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir kişi kayınpederi ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü, eşini de ağır yaraladı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, saat 19.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C., ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir'le (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C. (32) yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açtı. Olayın ardından M.C., tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.

Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe ve Süleyman Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gülden C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Soruşturma Devam Ediyor

Öte yandan, Süleyman Demir ile zanlı arasında husumet bulunduğu ve bu nedenden dolayı Demir’in damadı M.C.’yi geçen yıl 12 Haziran'da yaraladığı öğrenildi. Yaralama suçundan hüküm giyen Demir'in, bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Gülden C. ve ailesinin bir süre önce adres değiştirdiği ifade edildi. Hatay'da yaşayan M.C.'nin de ayrı yaşadığı eşi ve ailesinin adresini öğrenerek İzmir'e geldiği bildirildi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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