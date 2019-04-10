Cedi Osman nefesini üfledi dişli düştü
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Charlotte Hornets maçında ağzındaki dişliği düşürünce ortaya ilginç görüntüler çktı.
NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Charlotte Hornets'a 124-97'lik skorla yenilirken, Cedi 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynarken milli basketbolcu geceye damga vurdu.
Maçın bir bölümünde serbest atış çizgisine gelen Cedi Osman, nefes alıp verirken bir anda ağzındaki dişliği düşürünce ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Cedi Osman'ın ağzındaki dişliği düşürmesi sosyal medyada en çok tıklanan videolar arasında girdi.