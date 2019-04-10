DÜNYA

Genç kadın tacizcileri doğduklarına pişman etti!

Genç kadının kendisini taciz eden adamları yumruk darbeleriyle yere serdiği anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yurt dışında çekilen görüntülerde genç kadın, erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada, kendisini yolda taciz eden iki adamı yumrukla yere serdi.

O Anlar Saniye Saniye Kamerada

Kadın ve erkek arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise binlerce kez paylaşıldı.

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